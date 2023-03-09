أزهر الإسكندرية تحتفل بيوم الشهيد بحضور قيادات المنطقة الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم بيوم الشهيد تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وفي حضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية وأمين عام بيت العائلة و إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وعدد من قيادات المنطقة.

وقال بيان المنطقة الازهرية اليوم ان هذه الذكرى التي ترمز عن قوة شعبنا وشجاعة رجالنا، إن الاحتفال بيوم الشهيد واجب علينا من أجل تكريم أرواحهم ومن أجل تحقيق الأمان والسلام الذي نعيشه في ذلك الوقت بفضل الله، ثم فضل تضحيات الشهداء نسأل الله تعالى أن يرحم جميع الشهداء، وأن يغفر لهم ذنوبهم، ويسكنهم فسيح جناته، لقد بذلو أغلى مايملكون من أجلنا وأجلنا الوطن .

وقدم الحفل أمين عزام مدير إدارة التدريب وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وتضمن عدد من الفقارات التمثيلية والإنشاد الديني والخطابة والشعر واستمتع الحضور بالفقرات وتفاعل معها.