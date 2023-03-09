أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعلن إقامة معرض بالأسماء والصور لكشف جرائم الإرهابيين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقامة معرض يتضمن صور وأسماء الإرهابيين، معلقا بالقول: " فى المعرض هنوريكوا صور وأسماء كل المجرمين هناك.. الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين". وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد: "أوعوا الموضوع ده يتكرر تانى .. أوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية فى خراب بلادكم الكلام ده التعمل لما البلد اتفكت في 2011 وهفضل أكررها واتحاسب قدام ربنا على الكلام ده.. الكلام ده حصل لما البلد اتفكت في 2011".‎. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لخطط تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى.

"الفلك الدولى" بالإمارات: الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك





أعلن مركز الفلك الدولى بأبوظبى، أن الدول التى بدأت شهر شعبان الثلاثاء 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك الثلاثاء 21 مارس. فى حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناى والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.وفق "الإمارات اليوم".

وقال مدير مركز الفلك الدولى المهندس محمد شوكت عودة: "بالنسبة للدول التى ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالى ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها".

الحكومة تحذر من رسائل صوتية على "واتس آب" تزعم وقف خدمة المحافظ الإلكترونية كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء. وأكد الجهاز القومى أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشدداً على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مُشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص. البنك المركزى يقرر زيادة الحد الأقصى للمعاملات على "إنستا باى"

فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية، قرر البنك المركزى المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصري.

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.





الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية



كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء والمصابين من سيناء، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسي: المصاب- سمير محمد سالم سليمان اسم الشهيد – علي سليمان محمود حسن وتسلم التكريم زوجته وأبنائه.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

استطلاع: 73.4% من الإناث يرين ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل



أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر فبراير الماضي على عينة من المواطنين البالغين في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن أراءهم بشأن مدى مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، حيث أشار 65.6% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة إلى ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، مقابل 25.5% رأوا عكس ذلك، ووضع 6.7% من المواطنين بالعينة شروطًا لهذه المساهمة، حيث يرون أن الحالة المادية للزوج هي من تحدد مساهمة المرأة في المنزل أم لا، فمن وجهة نظرهم أنه في حالة ضعف دخل الزوج لابد من مشاركة المرأة في المصروفات دعمًا له، كما أشار الاستطلاع إلى أن 2.2% من المواطنين المبحوثين بالعينة لم يحددوا إجابتهم.

وأظهر الاستطلاع آراءً الإناث بالعينة حيث أيدت 73.4% منهن ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، في حين بلغت هذه النسبة بين الذكور 57.7%، ورفض المبحوثون الذكور مساهمة المرأة في مصروفات المنزل بنسبة 33.7%، مقابل 17.2% فقط من الإناث.

وقد أظهر الاستطلاع أن المستويات التعليمية والاقتصادية الأقل والفئات العمرية الأكبر سنًا (30 عام فأكثر) هم أكثر من يرون حتمية مشاركة المرأة العاملة في مصروفات المنزل.





دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا يوم الثلاثاء 21 مارس



تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، الثلاثاء 21 مارس من عام 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

البنتاجون: أوستن أشاد بقيادة مصر إقليميا وعالميا ووجه شكر خاص للرئيس السيسى



أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بشأن زيارة الوزير لويد أوستن إلى مصر ضمن جولة إقليمية، ولقائه الأربعاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى.

وقالت البنتاجون فى بيانها إن الوزير لويد أوستن أكد للرئيس السيسى التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الثنائية مع مصر، وتبادلا الآراء حول تحديات الأمن الإقليمى والعالمى.

وأشاد أوستن بقيادة مصر الإقليمية والعالمية، وشكر الرئيس السيسى بشكل خاص على الوساطة فى التوترات الفلسطينية الإسرائيلية. كما تطرق الحديث إلى الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، والتهديد الذى يمثله هذا الصراع للنظام الدولى الذى تحكمه القواعد.