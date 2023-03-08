150 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية.. رسائل مدبولى بشأن الدعم

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الـ32 شركة التى تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولى ، وأشار إلى أن هناك إمكانية لطرح حصص لشركات أخرى منها ما هو مطروح بالفعل وهو ما يسمى الطرح الثانوى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء.

هناك كيانات كبرى مثل البنوك وشركات التأمين سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين وقيمة أى شركة بين 300 لـ400 مليون دولار



150 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (1)

الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى

الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة

الدولة تحملت عبئا إضافيا 54 مليار جنيه لدعم العيش و45 مليار جنيه للوقود

وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى وتم حل 1260 شكوى منها أى نحو 80% من الشكاوى

الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية التى كلف بها الرئيس هى الأكبر فى تاريخ مصر وسيتم تنفيذها اعتباراً من أبريل المقبل



150 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (2)

الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية

تكلفة وإجمالى الحزمة الاجتماعية تبلغ 150 مليار جنيه سنويًا بواقع:

95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة

55 مليار جنيه للمعاشات

جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبى

الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية لعدد من الصناعات المحددة ومن شأنها توفير نحو 10 - 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد

الحكومة تدرس وضع برامج تمويل ميسرة للشباب لتشجيعهم على التصنيع وهذه البرامج تستهدف عددا كبيرا من الشباب الفترة المقبلة