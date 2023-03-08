يربط شمال وجنوب الجيزة.. 12 معلومة عن محور كمال عامر قبل تشغيله غدا.. صور

كتبت – مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة، بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، يوم غد الخميس، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز المعلومات عن محور الفريق كمال عامر..

1- أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

2- حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل.

3- يمتد المحور من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

4- تضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه.

5- شهد المشروع تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه.

6- يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم).

7- يربط شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

8- يحل المحور الجديد العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة.

9- يخفف الاختناقات المرورية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

10- يوفر المحور الجديد نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى.

11- تضمن المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

12- شهد المشروع استغلال المساحات المتوافرة أسفله لإقامة جراجات ونقاط خدمية للمواطنين.



التشغيل التجريبي لمحور كمال عامر



المحور الجديد



بدء التشغيل التجريبي لمحور كمال عامر



محور الفريق كمال عامر بالجيزة



محور الفريق كمال عامر في الجيزة



محور الفريق كمال عامر