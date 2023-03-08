وزير حماية المواطنين اليونانى يأمر بالتحقيق بشأن عنف الشرطة خلال احتجاجات بأثينا

ودعا ثيودوريكاكوس -حسبما نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية- أيضا إلى عقد اجتماع مع رئيس الشرطة اليونانية بمشاركة المجموعات التي تنظم مسيرة احتجاجية اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن موضوع الاجتماع سيكون تحقيق أقصى تعاون ممكن من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام والأمن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة فى وسط العاصمة خلال أحداث الاحتجاج.

وكان قطار الركاب -الذي يقل حوالي 350 شخصا - قد اصطدم بقطار شحن قادم من شمال اليونان الأربعاء الماضي ، من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والمصابين.

وشارك في جهود الإنقاذ 150 على الأقل من رجال الإطفاء و32 من أفراد الشرطة، كما تم الدفع ب 40 سيارة إسعاف و15 سيارة دورية تابعة للشرطة.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب الحادث الذي يوصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.