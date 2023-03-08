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وزير الدفاع الأمريكى: سعدت بزيارة الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:54 م
وزير الدفاع الأمريكى: سعدت بزيارة الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية الرئيس السيسى و وزير الدفاع الأمريكى
كتبت نهال أبو السعود

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أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

تدوينة وزير الدفاع الأمريكي
تدوينة وزير الدفاع الأمريكي

 

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال فى تدوينة سابقة اليوم، إن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. 

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