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وزير الخارجية: جهود مصرية وعربية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:26 م
وزير الخارجية: جهود مصرية وعربية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وزير الخارجية سامح شكرى
بيشوى رمزى

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن جهود كبيرة تبذل من الدول وخاصة مصر لتحقيق تسوية سياسية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

 

وأضاف أن العمل جار على احتواء التصعيد والإجراءات الأحادية التى تنتقص من عملية السلام وحل الدولتين وآخرها اجتماع العقبة وهدفه الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والدعم بعملية السلام.

 

وأكد شكرى تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك بما يحقق طموحات الشعوب العربية، موضحا أن هناك تحديات عديدة ولابد من إيجاد حل للازمة في ليبيا مع التأكيد علي أن الحل يكون ليبي ليبى.


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