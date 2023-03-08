وزير البترول يجرى مباحثات مع مسئولى الطاقة الدوليين وكبريات الشركات العالمية

كتبت -مروة الغول

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة اللقاءات والمباحثات التى يجريها مع مسئولى الطاقة فى الحكومات والاتحادات والمنظمات الدولية ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة المنعقد حالياً بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات على مائدة مباحثات المهندس طارق الملا ووزيرة الطاقة الأمريكية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الامريكية، تم خلالها بحث أوجه التعاون الحالية بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة في مجال التحول الطاقى والعمل من اجل خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ.

واكد الملا خلال اللقاء على أهمية نتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضى والتي وضعت صناعة البترول والغاز لأول مرة في دائرة الحلول لمواجهة اثار تغير المناخ، مؤكداً أن التحديات العالمية الحالية بما فيها تغير المناخ أكدت أهمية تبنى التعاون الوثيق بين الدول والحكومات أكثر من أى وقت مضى واعتماده نهجاً لتخفيف اثار هذه التحديات.

وأضاف الملا أن هناك شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك في المبادرات المناخية والتعاون مع الشركات الامريكية بما يتيح المعاونة في تبنى افضل الممارسات والتقنيات الداعمة لخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية في منشآت انتاج الوقود الاحفورى.

ومن جانبها رحبت وزيرة الطاقة الامريكية بمشاركة المهندس طارق الملا في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة مشيدة بدور مصر كشريك استراتيجى للولايات المتحدة في مجال الطاقة، مؤكدة على استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمصر من خلال تزويدها بأحدث التكنولوجيات والخبرات لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون .

مصر والاتحاد الأوروبى ... تعاون ناجح في مجالات الطاقة

كما التقى وزير البترول والثروة المعدنية مع ديت جول جورجنسون مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وخلال اللقاء استعرض الملا الجهود المصرية المبذولة على المستويين الإقليمى والمحلى لزيادة صادرات الغاز الطبيعى للاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى الرغبة المشتركة في زيادة التعاون في مجال التحول الطاقى والتغير المناخى، مستعرضاً عدداً من المبادرات التي يتم العمل عليها لعرضها في قمة المناخ القادمة بالإمارات COP28 .

وأعرب الملا عن رغبة مصر في العمل نحو وضع خطة تحول متكاملة بالإضافة إلى العمل على مختلف المبادرات بدعم الاتحاد الأوروبى لتقديمه خلال تلك القمة .

ومن جانبها وجهت جورجنسون التهنئة للمهندس طارق الملا على نجاح قمة المناخ COP 27 التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى ، مثمنة التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى عدد من مجالات الطاقة، ومعربة عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى مزيد من أوجه الدعم والتعاون المشترك فى مشروعات خفض الكربون .

البنك الدولى يدعم مصر في مجال التعدين ومشروعات الانتقال الطاقى

التقى المهندس طارق الملا المعدنية مع ديميتريوس باباثاناسيو مدير الممارسات العالمية لشئون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، حيث تم بحث الأنشطة الإقليمية الجارى تنفيذها حالياً بمنطقة شرق المتوسط وجهود التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الغازية بالمنطقة.

واستعرض الملا خلال اللقاء الجهود التى تبذلها مصر لتعظيم الاستفادة من الانتاج والتنسيق والتكامل مع دول منطقة شرق المتوسط بالإضافة إلى جهود العمل المناخى وخفض الانبعاثات التى يتم تنفيذها حالياً فى مصر وعلى المستوى الإقليمى أيضاً، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد التنفيذ الفعلى لمبادرات خفض الانبعاثات المختلفة التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولى فى تنفيذ جهوده ومبادراته وعلى أهمية استمرار هذا الدعم خاصة فى تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى.

وأكد مدير البنك الدولى لشئون الطاقة على دعم البنك للجهود التى تبذلها مصر والتى يبذلها المنتدى فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال الانتقال الطاقى وأنشطة الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم لنشاط التعدين فى مصر.

ويبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية انشطة الشركة فى مصر

كما التقى المهندس طارق الملا و كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية حيث تم خلال اللقاء مناقشة أنشطة الشركة الإيطالية في مصر في مجال انتاج البترول والغاز والتعاون الاقليمى في تصدير الغاز الطبيعى المسال لأوروبا من خلال البنية التحتية لمصر ، واكد الجانبان خلال اللقاء على المضي قدماً في خطط طموحة للإسراع بعميات التنمية والإنتاج من الحقول ومناطق الامتياز التي تستثمر فيها شركة إينى التي تمثل اكبر واهم شريك استراتيجى لمصر فى صناعة الغاز والبترول .

وأعرب ديسكالزى عن التزام شركة إينى بدعم جهود قطاع البترول المصرى لزيادة إنتاج البترول والغاز ، ودعمها كذلك لجهود ومبادرات القطاع نحو التحول الطاقى .

مباحثات مشتركة مع مسئولي شركة بكتل العالمية

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات وفد شركة بكتل العالمية والذى ضم بول ماردسون رئيس الشركة لشئون الطاقة، والمهندس كريم الدسوقى نائب رئيس الشركة في مصر والسيد ريتش وول مدير عام أنشطة التكرير والكيماويات ، حيث شهد اللقاء استعراض ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التى تم مناقشتها مؤخراً خلال مؤتمر إيجبس 2023، سواء مشروعات البتروكيماويات الجديدة أو مشروعات خفض الكربون التى تحقق قيمة اقتصادية مرتفعة فضلاً عن الحفاظ على البيئة فى ظل التوجه العالمى للتوسع فى هذه المجالات.

ويستعرض مع مسؤولي شركة Honeywell سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز

كما التقي المهندس طارق الملا مع لوسيان بوليديا رئيس شركة Honeywell Pmt العالمية التابعة لمجموعة Honeywell العالمية والمسئولة عن تقديم الحلول التكنولوجية وخاصة تكنولوجيات معالجة الكيمياويات والمواد وتكنولوجيات التحكم الآلى والتى تدعم جهود الاستدامة والتحول الطاقى والاقتصاد منخفض الكربون، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة شركة هانيويل العالمية في مصر، وسبل تعزيز التعاون للاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجالات البترول والغاز، وغيرها من التكنولوجيات التي تهدف إلى الاستدامة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

لقاء مثمر مع المهندسين المصريين العاملين فى مجال البترول والغاز فى الولايات المتحدة الأمريكية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مجموعة من المهندسين المصريين العاملين فى مجال البترول والغاز فى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الدعوة التي تلقاها الملا من القنصلية المصرية بهيوستن لعقد هذا اللقاء، حيث تم استعراض جهود تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز فى مصر والنجاحات التى تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الصناعة حالياً وتقلبات أسواق البترول العالمية، وتم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من الخبرات والمهارات التى اكتسبوها من خلال عملهم بمواقع البترول والغاز بالخارج وتم الاتفاق على انشاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب مع قطاع البترول فى مصر.