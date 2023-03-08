وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سفير أذربيجان بالقاهرة

كتبت أسماء أمين

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان.

وحضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ونجات نعماتوف، القنصل بسفارة أذربيجان بالقاهرة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يهدف إلى البناء على مخرجات الزيارة الرسمية التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما أكدت السعيد استعداد الحكومة المصرية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية ومجالات الطاقة والاقتصاد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الزيارة الرئاسية إلى أذربيجان كانت ناجحة وتضمنت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال ومجتمع المستثمرين، بالإضافة إلى عقد مجموعة اجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت استعراض الإصلاحات التي قامت بها مصر لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذلك مشروعات التنمية والبنية التحتية التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بناء بيئة استثمارية جذابة، واستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك الترويج للمشروعات المنفذة من خلال صندوق مصر السيادى.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا لإنتاج الطاقة والسلع وتصديرها إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان في عدد من المجالات.

يشار إلى أنه تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الموانئ ومجالس الأعمال وتعزيز الشراكات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في باكو في فبراير 2022.