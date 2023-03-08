وزيرة البيئة: تشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية، إضافة الى العمل على إصدار التراخيص لها، لتقديم تجربة سياحة بيئية فريدة بهدف الاستفادة من التراث الثقافى والبيئي للمجتمعات المحلية، وشددت قائلة:" مصر خلال العامين الماضيين طورت طريقة إدارتها للمحميات الطبيعية، وركزت على دمج المجتمعات المحلية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية ، والحفاظ عليها والاستمتاع بممارسة العديد من أنشطة السياحة البيئية بها.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه التجربة تتم بالشراكة مع البنوك الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدة أن كل محمية تتفرد بتجربة مختلفة، وهو الامرالذى يتيح الفرصة للاستمتاع بالتنوع الفريد التي تتميز به المحميات الطبيعية في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة الى إطلاق مصر أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية وهى حملة " ايكو ايجيبت" تركز على ما تقدمه المحميات من تجارب ومغامرات، والتي تعد فرصة للتعرف على ثقافات وعادات وتراث السكان بالمحميات، إضافة الى توفير فرص عمل لهم من خلال العمل في إدارتها، وضربت مثالا بتجربة تدريب السيدات في محمية وادي الجمال على المشغولات اليدوية، واتاحة الفرصة للرجال بالمحمية للعمل كحراس للمحمية.

وقالت وزيرة البيئة:"إن حملة ايكو ايجيبت تطلق كل 6 أشهر موضوع مختلف للعمل عليه، فبدأت بحماية المناطق البحرية، وتركز حاليا على صون الموروث الثقافي لقبائل وسكان المحميات الطبيعية، فتم تدريب بعض القبائل على كيفية صون تراثهم الغنائي ذمن الاندثار وتشجيع الاستعانة بهم في الفقرات الترفيهية بعدد من فنادق شرم الشيخ