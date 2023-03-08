اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 08:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: تشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:00 ص
وزيرة البيئة: تشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية المحميات الطبيعية تراث مصر الطبيعى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تشجيع إقامة منتجعات السياحة البيئية، إضافة الى العمل على إصدار التراخيص لها، لتقديم تجربة سياحة بيئية فريدة بهدف الاستفادة من التراث الثقافى والبيئي للمجتمعات المحلية، وشددت قائلة:" مصر خلال العامين الماضيين طورت طريقة إدارتها للمحميات الطبيعية، وركزت على دمج المجتمعات المحلية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية، والحفاظ عليها والاستمتاع بممارسة العديد من أنشطة السياحة البيئية بها.
 
وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه التجربة تتم بالشراكة مع البنوك الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدة أن كل محمية تتفرد بتجربة مختلفة، وهو الامرالذى يتيح الفرصة للاستمتاع بالتنوع الفريد التي تتميز به المحميات الطبيعية في مصر.
 
وأشارت وزيرة البيئة الى  إطلاق مصر أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية وهى حملة " ايكو ايجيبت" تركز على ما تقدمه المحميات من تجارب ومغامرات، والتي تعد فرصة للتعرف على ثقافات وعادات وتراث السكان بالمحميات، إضافة الى توفير فرص عمل لهم من خلال العمل في إدارتها، وضربت مثالا بتجربة تدريب السيدات في محمية وادي الجمال على المشغولات اليدوية، واتاحة الفرصة للرجال  بالمحمية للعمل كحراس للمحمية.
 
وقالت وزيرة البيئة:"إن حملة ايكو ايجيبت تطلق كل 6 أشهر موضوع مختلف للعمل عليه، فبدأت بحماية المناطق البحرية، وتركز حاليا على صون الموروث الثقافي لقبائل وسكان المحميات الطبيعية، فتم تدريب بعض القبائل على كيفية صون تراثهم الغنائي ذمن الاندثار وتشجيع الاستعانة بهم في الفقرات الترفيهية بعدد من فنادق شرم الشيخ
 
 
جدير بالذكر أن وزيرة البيئة التقت مؤخرا  مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة  لمناقشة عدد من البرامج التي تعمل عليها المنظمة في مصر ومنها برنامج محميات المحيط الحيوي ، والذى يهدف إلى صون الحياة البرية والمناطق المحمية.
 
 

وزيرة البيئة

المحميات الطبيعية

السياحة البيئية

اليونسكو

الاستثمار البيئى



الموضوعات المتعلقة

مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة: تنوع البيئات بالمحميات الطبيعية يقدم تجربة فريدة

الأحد، 05 مارس 2023 10:15 ص

رئيس جمعية الحفاظ على البيئة بالفيوم: نعمل على حماية المحميات الطبيعية

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:30 م

82% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية لسياحة المحميات الطبيعية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:00 ص

محطات مستقبلية لفرص جديدة فى الاستثمار بالمحميات الطبيعية.. وزيرة البيئة تبحث إنشاء حديقة حيوانات برية بالتعاون مع الأردن لتشجيع السياحة البيئية.. ومصر تدعم مبادرة "مترابطة المناخ واللاجئين"

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:00 م

وزارة البيئة تعلن خطة ربط إلكترونى للأنشطة بالمحميات الطبيعية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:00 ص

أستاذ دراسات بيئية لـ"إكسترا نيوز": الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير المحميات الطبيعية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:13 ص

البيئة: إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية لأصول الدولة التابعة للمحميات الطبيعية

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:29 م

البيئة: انتهاء تطوير المحميات الطبيعية بنسبة 70% وإيرادات 65 مليون جنيه سنويا

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة