اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 10:04 م
أكرم القصاص
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نيجيريا تسلم "ملكة المافيا" للسلطات الإيطالية بعد 10 سنوات من الهروب

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:46 م
نيجيريا تسلم "ملكة المافيا" للسلطات الإيطالية بعد 10 سنوات من الهروب ملكة المافيا فى قبضة السلطات
وكالات

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بعد 10 سنوات من هروبها، سلمت السلطات النيجيرية "ملكة المافيا" إلى إيطاليا، بعدما صدر ضدها بالفعل حكم بالسجن 13 سنة فى روما.

وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أنها جيف جوى، والمعروفة بلقب "ملكة المافيا"، مطلوبة دوليا منذ 2010 على خلفية الانخراط في تشكيل إجرامي والاسترقاق وتهريب البشر والترويج للبغاء.

وتعد جيف متورطة بشدة في تهريب فتيات نيجيريات إلى إيطاليا وإسبانيا وهولندا، للعمل فى البغاء.

وبحسب الشرطة، كان اسم المرأة مدرجا في قائمة أخطر 100 مجرم هارب، فضلا عن كونها واحدة من الزعيمات القلائل في المافيا النيجيرية.
 
وأضافت الشرطة أن المنظمة تعد إحدى أقوى المجموعات الإجرامية الناشئة في العالم نظرا لخطورتها والشبكة الدولية التي تعمل داخلها.
 
وتم القبض على جوي في بلدها نيجيريا العام الماضي بفضل تعاون وثيق بين القضاء النيجيري ووزارة العدل الإيطالية.
 

 


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