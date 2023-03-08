نائب محافظ المنيا يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بقرية منشأة الدهب القبلية

المنيا – حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عددا من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بقرية منشاة الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا، ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ 104 لعيد المنيا القومى، وضمن جهود الدولة والتكامل مع كافة المؤسسات لتوصيل جميع الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، اللواء هانى بدوى رئيس مدينة المنيا ، عدد من أعضاء مجلس النواب، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وقال نائب المحافظ، إن الافتتاحات شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرستى منشاة الدهب القبلية الإعدادية، ومدرسة منشاة الدهب المجتمعية، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 21 منزل، وتوصيل المياه لـ 15 منزل بالقرية، حرصاً على تقليل كثافة الطلاب بالمدارس وضمان حياة كريمة للآسر الأكثر احتياجاً.

أكد نائب المحافظ، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والتى تتطلب مشاركة كافة الأجهزة التنفيذية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، نسعى دائما لتحقيق حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وهنأ نائب المحافظ، المواطنين من أهالى القرية والمستفيدين من تلك المشروعات التى تم تنفيذها، بالذكرى الـ 104 لعيد المنيا القومى، مشيراً إلى أن العيد القومى للمحافظة يعتبر حدث تاريخى تشهده المحافظة فى 18 مارس من كل عام، حيث شارك أبناء مركزى ديرمواس وملوى فى ثورة 1919، والتى قادها المناضل سعد باشا زغلول فى مواجهة الاحتلال.

وأشاد نائب المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارهم شريك أساسى فى مسار التنمية الشامل، والذى يهدف إلى تحقيق كافة جوانب التنمية على مختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرات لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.