نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفتتح كوبرى مشاة مجمع المدارس بالمعصرة

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كوبرى المشاه بنطاق حي المعصره بمنطقة مجمع المدارس بحضور النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب و اللواء عمرو عيسوي رئيس حى المعصره والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني وكريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية، وعدد من ممثلي الاحزاب والتنفيذين بالمنطقة الجنوبية و حي المعصره في اطار السعى الدائم بشأن تحسين مستوى كافة الخدمات والاستجابة لكافة طلبات و شكاوى المواطنين وتوفير كل سبل الراحة والامان طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،أن الكوبرى سيعمل على خدمة اهالى منطقة مجمع المدارس والطلاب واولياء امورهم وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على سلامة المواطنين والتيسير عليهم ليخدم الالاف من خلال تسهيل عملية الانتقال وربط المنطقة الشرقية بالمعصرة شرق خط سير مترو الانفاق بالمنطقة الغربية .

واعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح الكوبري لخدمة اهالي المعصره والتي تولت شركة المقاولون العرب اعمال الإنشاء بالتنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتكلفة 24 مليون جنيه تقريبا لخدمة اكثر من 300 الف مواطن حيث شملت أعمال الإنشاءات إنشاء جسم الكوبري والذي يبلغ طول 37 متر بعرض 3 متر و ارتفاع 6 متر وتغطيته وتدعيمه بكامل مساره شاملا المطالع والمنازل، بهيكل معدني وألواح من البولي كربونيت لحماية المواطنين و لضمان حركة التنقل والعبور الآمن نظرا لانشائه فوق خط المترو بين محطتي طره والمعصره بخط مترو الاول الواصل بين المرج وحلوان .

واوضحت انه تم بدء الاعمال خلال عام 2019 ليتم الانتهاء منه وافتتاحه امام حركة المارة مع مراعاة تجميل محيطه من خلال اعمال التشجير وتجميل المساحات الخضراء والتي تبلغ مساحتها 600 متر مسطح لإضافة اللمسات الجمالية .

كما ثمنت دور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة اهالي دائرتهم واشادت بدورهم الحيوي في تحقيق التنمية المجتمعية وتقديم كافة اشكال الدعم وتبني المبادرات الفعالة والمساهمة في الاستجابة الفعالة لطالبات اهالي دوائرهم التي تنعكس بالضرورة على تحسين جودة الخدمات باعتبارهم شريكا أساسيا في خطط التطوير والتنمية تفعيلا لدورهم النيابي واكدت على ان الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما وجه النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب الشكر والتقدير باسم اهالي الدائرة للمهندسة جيهان عبدالمنعم لانجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره و لاستجابتها الفعالة والتعاون المثمر و التكاتف من أجل دفع مسيرة العمل والتطوير لخدمة المواطنين كما حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية.

يأتي مشروع كوبري مشاه المعصره اعلى خط مترو انفاق المرج حلوان لتوفير الدعم اللازم لانشاء كوبري المشاه لخدمة اهالي المعصره للتيسير عليهم في عبور خط السكة الحديد ورفع المعاناة عن الطلاب خاصة في وجود مجمع المدارس حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة التشطيبات النهائية لدخوله الخدمة حفاظا على المال العام تذليلا لكافة التحديات التي تعوق سير الاعمال لخروج المشروعات الى النور حيث تتكامل حلقات التخطيط للارتقاء بالمنطقةالجنوبية.