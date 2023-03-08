اليوم السابع
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ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من وحدة نهرية لسفينة مباشرة بنظام Double Berth

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:53 م
ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من وحدة نهرية لسفينة مباشرة بنظام Double Berth ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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استقبل ميناء دمياط الوحدة النهرية ( ناصر 53 – ك 39 ) التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لتفريغ حمولة تقدر بحوالى (487 طن) من الأسمنت المعبأ قادمة من محافظة المنيا، حيث قامت الوحدة النهرية بتفريغ تلك الحمولة ونقلها إلى السفينة (Laurel Island ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth ).
 
يأتى ذلك تأكيداً على تعليمات المهندس كامل الوزير، وزير النقل لتحويل الموانئ المصرية إلى بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لتوفير الوقت والجهد بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل داخل الميناء.
 
ومن جانبه، وجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة دخول البارج عبر القناة النهرية حتى تراكيه وبدء عملية تفريغ الشحنة بطريقة احترافية تراعى كافة الاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية والجودة نظراً لقرب البارج من السفينة المنقول إليها الشحنة.
 
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