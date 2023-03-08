اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 11:41 م
أكرم القصاص
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مقتل 3 إرهابيين فى محافظة صلاح الدين العراقية بضربات جوية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 م
مقتل 3 إرهابيين فى محافظة صلاح الدين العراقية بضربات جوية القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربات لطائرات (F-16) العراقية في محافظة صلاح الدين. 


وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (F_16) العراقية 3 ضربات استهدفت خلالها مجموعة إرهابية، ضمن قاطع جبل بلكانة بأطراف محافظة صلاح الدين".


وأوضح البيان أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب توجهت لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين، وأسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش، ودراجة نارية.


العراق

محافظة صلاح الدين

الإرهاب فى العراق

داعش



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