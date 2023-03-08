مطار مرسى علم يستقبل سائحين عبر 13 رحلة من إيطاليا وتشيك وألمانيا وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم، الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية، تصل من عدة دولة أوروبية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 1500 راكب، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم، أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم رحلة من إيطاليا، رحلتين من تشيك، و5 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة، وبذلك يصبح أكبر وصول للسياح اليوم، الأربعاء من دولة ألمانيا.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة خلال الأسبوع، وأكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.