مصرع مزارع على يد ابن عمه لخلافات على مروى أرض زراعية بإحدى قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى مزارع مصرعه على يد أحد أبناء عمومته بقرية حازق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إثر مشاجرة بينهما، بسبب خلافات فيما بينهم بسبب مروى الأرض الزراعية، ليتعدى أحدهما على الآخر ويصيبه بإصابات بالغة، ويتوفى متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى مستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، تعدى على إثرها أحدهما على الآخر وأصابه بإصابات بالغة، ليتوفى متأثرًا بإصابته.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية، أن المتوفى يدعى عماد عاطف محمد علي المنفي، 35 عاما، فلاح ومقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، ومصاب باشتباه كسر ونزيف بالبطن وآخر بالصدر وكسر بالقدم اليمنى، ليجرى نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، ومنها جرى تحويله لمستشفى المنصورة الجامعي، لتستقبل الأجهزة الأمنية إخطارًا جديدًا من المنصورة بوفاته متأثرًا بإصابته.

وبسؤال ابن عم المتوفى ويدعى محمد أحمد محمد علي المنفي، 29 عاما، اتهم ابن عمهم الآخر،" م. ا. ح. أ. ا"، 54 عاما، عامل، وذلك بسبب خلافات الجيرة التي تجددت فيما بينهما على مروى أرض زراعية يتجاور فيها الطرفين، ليتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة لذات المضمون، تحرر محضر بالواقعة رقم 1729 جنح مركز شرطة بيلا، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.