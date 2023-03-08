مصرع عامل تعدى عليه شقيق زوجته بسبب خلافات المصاهرة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 45 سنة يقيم بمحافظة أسون جثة هامدة على إثر إصابته بجرح رضى بفروة الرأس عقب قيام شقيق زوجته بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات المصاهرة تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بالرأس فى مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بسبب خلافات المصاهرة وتم ضبط المتهم.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورد إشارة من المستشفى دار السلام المركزى لمركز شرطة دار السلام بوصول المدعو ياسر ا م ا 45 سنة عامل ويقيم دائرة أسوان " جثة هامدة " أثر إصابته بجرح رضى بفروة الرأس.



وبسؤال كل من نجله فارس ى ا م 17 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وشقيقه أسامة ا م ا 33 سنة عامل ويقيم دائرة أسوان بأنه منذ 4 أيام حدثت مشاجرة بين المتوفـى والمدعو / محمود ا ا ا - سن 33 مزارع ويقيم بذات الناحية شقيق زوجته بسبب خلافات المصاهرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بعصا شوم مما نتج عنه إصابته حيث رفض التوجه للمستشفى ظنًا منه بسطحية الإصابة إلا أنه وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته وأتهما المذكور بالتسبب فـى ذلك.



تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.