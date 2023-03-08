مصرع سيدتين وإصابة 18 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

شهدت طرق محافظة المنيا عددا من الحوادث، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، تم تحرير المحاضر اللازمة لها وإحالتها إلى النيابه العامة لتباشر التحقيق.
تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 371 س و ر، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل مركز ديرمواس، بسبب انفجار الإطار الخلفي.
أسفر الحادث عن مصرع فايزة حسن نصير 90 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام، فيما اصيب 11 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط وهم: مصطفي عبد المعبود عبدالحميد 43 عاما، شعبان محمد علي 30 عاما، محمد ربيع محمود 26 عاما، سعودي ربيع محمود 32 عاما، محمد شعبان أحمد 21 عاما، سيد محمد علي 34 عاما، عماد حمدي يحي 31 عاما، عبد الحافظ شعبان عبدالحافظ 32 عاما، إيهاب حسين سيد 23 عاما، أحمد محمد تامر 29 عاما، محمود يوسف حسن 48 عاما.
وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي.
كما تلقت اجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام :9718ن ه أ ربع نقل، 8134 ن ل أ ملاكي، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، أمام قرية أتليدم، بمركز أبوقرقاص.
بالإنتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، واسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم: نرجس فهمي 50 سنة، ست الحبايب محمد محمود 35 سنة، عماد جمعة حسنين 37 سنه، يعقوب نادي إسحاق 26 سنة، نجاح أبو المجد محمود 40 سنه، جمعة صابر أمين 56 سنة، شهد ضاحي جمعة 15 سنة، وجميعهم يقيمون في قرية ساقية موسي بمركز أبو قرقاص.
جري نقل المصابين إلي مستشفي أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق
فيما تلقت الاجهزة الامنيه إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصطدام سيارة نقل رقم 4628 ن ج ر، بمقطورة 2195ن ك ر، بسيدة أثناء عبورها الطريق الصحراوي الغربي، أمام محطة وقود بتروفين بقرية البهنسا بمركز بني مزار.
بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع بطة محمد حسين 55 سنة، تقيم بقرية البهنسا ببني مزار، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.
وقد اعلنت مديرية الصحة، عن خروج المصابين من المستشفيات بعد تلقى العلاج.
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