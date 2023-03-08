مصرع سيدتين وإصابة 18 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

شهدت طرق محافظة المنيا عددا من الحوادث، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، تم تحرير المحاضر اللازمة لها وإحالتها إلى النيابه العامة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 371 س و ر، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل مركز ديرمواس، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

أسفر الحادث عن مصرع فايزة حسن نصير 90 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام، فيما اصيب 11 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط وهم: مصطفي عبد المعبود عبدالحميد 43 عاما، شعبان محمد علي 30 عاما، محمد ربيع محمود 26 عاما، سعودي ربيع محمود 32 عاما، محمد شعبان أحمد 21 عاما، سيد محمد علي 34 عاما، عماد حمدي يحي 31 عاما، عبد الحافظ شعبان عبدالحافظ 32 عاما، إيهاب حسين سيد 23 عاما، أحمد محمد تامر 29 عاما، محمود يوسف حسن 48 عاما.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي.