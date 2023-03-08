مشرعون يطالبون بايدن بـ"رد حاسم" بعد مقتل أمريكيين على يد "عصابات المكسيك"

كتبت: نهال أبو السعود

طالب عدد من المشرعين الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"رد حاسم" وقمع العصابات المكسيكية علي الحدود ، وذلك بعد مقتل اثنين أمريكيين كانا بين 4 تعرضوا للاختطاف قبل أيام علي يد مسلحين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن ، جدد الحادث التركيز على القضية المشحونة سياسياً المتعلقة بأمن الحدود الجنوبية ، وأثار دعوات من بعض المشرعين لإدارة بايدن لقمع العصابات المكسيكسة بشكل أكثر جدية.

وصف مسؤولو إدارة بايدن عمليات القتل بأنها "غير مقبولة" - مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات حول القضايا المتعلقة بأمن الحدود والعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث تعمل السلطات على معرفة المزيد عن ملابسات الحادث.

وكان مسئولون أمريكيين ومكسيكيين قد أعلنوا مساء فجر الأربعاء أن اثنين من الأمريكيين الأربعة الذين اختطفهم مسلحون في مدينة ماتاموروس الحدودية بالمكسيك يوم الجمعة عُثر عليهم ميتين وعثر على اثنين على قيد الحياة.

تم العثور على شيد وودارد وزينديل براون ميتين ، وفقًا لما قاله مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق الجاري. وقال إن جثثهم ستفحصها السلطات المكسيكية قبل تسليم رفاتهم إلى الحكومة الأمريكية.

كان الأمريكيون الأربعة في حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية كارولينا الشمالية وأخذهم المسلحون بعد عبورهم إلى ماتاموروس في تاماوليباس بالمكسيك.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الامر ، قائلا في بيان إن الضحيتين الناجين من الاختطاف كانا يتلقيان الرعاية في مستشفى محلي في براونزفيل بولاية تكساس، وقال إن أحد الناجين عانى من "إصابات جسدية خطيرة" نتيجة الهجوم.

في وقت سابق اليوم ، تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن السلطات المكسيكية قد حددت مكان الضحايا الأمريكيين الأربعة المفقودين الذين تم اختطافهم في 3 مارس في ماتاموروس بالمكسيك.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الحادث لا يزال تحقيقًا جنائيًا مستمرًا ، وأنه سيعمل مع الوكالات الفيدرالية الأخرى والشركاء الدوليين "لتحديد وقائع ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم المروع والعنيف على جرائمهم".

وقالت الوكالة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لخدمات الضحايا يعمل مع الضحايا وعائلاتهم لمساعدتهم على التعافي ، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل مع وزارة الخارجية لاستعادة الضحايا المتوفين.

وذكرت عدة وسائل إعلام يوم الثلاثاء أن المجموعة كانت مسافرة إلى المكسيك لإجراء عملية جراحية.