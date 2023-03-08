مدن الأقصر تستقبل كراتين سلع غذائية لبدء توزيعها على المستحقين قبل رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

أكد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، استلام المدينة كميات من كراتين السلع الرمضانية بدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية من حول مصر، وذلك لبدء توزيعها خلال الأيام المقبلة على الأسر المستحقة لدعمهم قبل قدوم شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أن تلك المساعدات العينية للمواطنين عبارة عن سلع رمضان، هى للمسجلين لدى الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمركز ومدينة الزينية من مبادرة حياة كريمة، وليست للتوزيع على كل المركز وسيتم تسليمها بواسطة حياة كريمة والجمعيات، وذلك للمسجلين بكشوف رسمية وفى موعد سيتم إطلاقه مركزياً بالقاهرة لجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الهوارى، أنه فى حالة ورود أى مساعدات من فاعلى خير بمناسبة شهر رمضان المعظم، سيتم توزيعها على المواطنين المستحقين تحت إشراف وبواسطة رئيس المدينة شخصياً، وذلك للتأكد من وصولها لمن يستحقونها فقط كالعام الماضى.

وفى نفس السياق أطلقت جمعية الأورمان بالأقصر، حملة انسانية جديدة "ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين" تستهدف توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية التى تعمل على توفيرها الجمعية من الآن، لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع على الأيتام والأسر غير القادرة تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، حيث يتم بالحملة تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة والأكثر احتياجًا فى القرى والنجوع استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وتشمل كرتونة رمضان التى توزعها الجمعية هذا العام ثلاثة فئات من الكراتين: - الأولى تزن 12 كيلو جرام ب 360 جنيها وتحتوى على "2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنة – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، أما الثانية بوزن 20 كيلو جرام ب 495 جنيها وتحتوى على "5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنة كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو"، حيث أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات فى الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يومًا فى رمضان، ولفت إلى أن الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها.