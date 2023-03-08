مدبولى: الدولة تحملت عبئا إضافيا 54 مليار جنيه لدعم العيش و45 جنيه لأنبوبة البوتاجاز

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحملت عبئا إضافيا 54 مليار جنيه لدعم العيش، و45 جنيها لأنبوبة البوتاجاز، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، موضحا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى، وتم حل 1260 شكوى منها أي ما يقرب من 80% من هذه الشكاوى، موضحا أن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من أبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.