محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب برنامج رحلات "اعرف بلدك "

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، شباب برنامج رحلات " اعرف بلدك" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاع الشباب على جهود الدولة غير المسبوقة في تنمية ربوع مصر وخاصة المحافظات الحدودية، و ذلك خلال زيارتهم للمحافظة ضمن الفوج السادس.

وأكد المحافظ حرصه على لقاء شباب برامج اعرف بلدك وأهل مصر، لعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتعرف على المشروعات القومية الجارية، كما أدار الزملوط حواراً مع الشباب حول مقترحاتهم لتحقيق أقصى استفادة من برنامج الزيارة وانطباعاتهم عن المحافظة وأبرز المزارات فيها.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك، السبت الماضي، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالمحافظة، لتنفيذ برامجها لشباب المحافظات، وتشمل عدد من الرحلات الترفيهية والثقافية تحت عنوان " اعرف بلدك " بمشاركة 50 مشارك من الجنسين، بدءاً من يوم 4 حتى 9 مارس الجاري.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن البرنامج شمل زيارة الأماكن السياحية والأثرية والمشروعات القومية على أرض المحافظة ، بمدن الفرافرة ، الداخلة ، الخارجة، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والأجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربي.