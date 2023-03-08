محافظ الوادي الجديد يتفقّد سوق الشعلة ويوجه بتشديد الرقابة على الأسعار

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، جولةٍ تفقدية لسوق الشعلة بالخارجة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ورافقه فى الجولة جهاد متولي رئيس المركز، وحرص المحافظ على الاطمئنان على توافر السلع الأساسية وكفاية أرصدة اللحوم والأسماك والدواجن، وشدّد على مراقبة الأسواق ووضع لافتات بأسعار السلع والخضروات، والاسترشاد ببورصة الدواجن للإعلان عن أسعارها بشكل يومي؛ لمحاربة جشع التجار وعدم استغلال المواطنين.

وفي سياقٍ متصل، وجّه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التموين باستغلال أسماك بحيرة باريس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، كما قرّر منح بعض تجار الخضروات محلات ومنافذ بيع مجانية حتى انتهاء شهر رمضان المبارك ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أعلنت عن طرح لحوم بلدية وأسماك طازجة وخضروات وسلع تموينية ومعمرة بأسعار الجملة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم حوالى 175، والأسماك الواردة من مفيض باريس بسعر 17,5 جنيه للكيلو.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، إن ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.

وأكد رئيس المركز على استمرار الوحدات المحلية بالمراكز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.