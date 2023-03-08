اليوم السابع
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محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:59 م
محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب لقاء محافظ القاهرة والنواب
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين. 

وشهد الاجتماع مهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء .

أعضاء مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

 

جانب من لقاء المحافظ
جانب من لقاء المحافظ

 

 


القاهرة

محافظ القاهرة

شكاوي المواطنين

خدمات المواطنين



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