محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمحكمة دكرنس الابتدائية

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم، الأربعاء، تفقدية لمحكمة شمال المنصورة الابتدائية بدكرنس لتفقد أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، وكان في استقباله المستشار حسام فتحي رئيس المحكمة.

وثمن " المحافظ " الدور البارز لأعضاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مفهوم وقيمة أن العدل أساس الملك.

وأكد "مختار": علي أننا جميعاً نعتز دائماً بالقضاء المصري وتاريخه الشامخ الذي نفتخر به ، فالقضاه تتعدد مهامهم الجثام في العديد من القضايا ما بين الانتخابات والاستفتاءات وبين الكسب غير المشروع والمحاكمات وبين دهاليز النيابة العامة.

كما أكد " المحافظ " هناك تعاون كامل بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والأجهزة القضائية بالدقهلية من أجل تحقيق العدالة وحل مشاكل المواطنين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المناخ المناسب والملائم للقضاه من خلال إنشاء وتطوير المحاكم حتي يؤدوا مهمتهم الساميه علي أكمل وجه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع المستشار عمر مروان وزير العدل ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.