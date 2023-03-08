محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك دعاء عجمى مدير اللجان ومسئول محو الأمية بحي غرب بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى لـ27 من المواطنين بنطاق حى غرب الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها سحر شعبان رئيس حى غرب.