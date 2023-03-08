اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 12:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل للشباب بالعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائى

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:51 م
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل للشباب بالعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائى اللواء أحمد راشد ومحافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل للشباب بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك برواتب مجزية ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

وأوضح الجهاز تفاصيل فرص العمل المتاحة على النحو التالي:

-الوظائف المطلوبة: أمن إداري

-أماكن العمل: التجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومحطات القطار الكهربائي.

-المؤهل: إعدادي ومتوسط.

-السن: من 20 حتى 45 سنة.

-عدد ساعات العمل: 12 ساعة.

 

-ذكور فقط.

 

-الأوراق المطلوبة: موقف واضح من التجنيد.

 

-المزايا: تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة بعد ثلاثة أشهر، ومواصلات للعاصمة من حدائق القبة.

 

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

 

وأشارت المحافظة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".


فرص عمل

وظائف

فرص عمل للشباب

العاصمة الادارية الجديدة



الموضوعات المتعلقة

فرص عمل فى تخصصات مختلفة برواتب تزيد عن 4000 جنيه.. اعرف طريقة التقديم

الأربعاء، 08 مارس 2023 02:00 ص

وزير القوى العاملة: إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل لخلق فرص عمل جديدة للشباب

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:59 ص

القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة فى المنوفية برواتب تبدأ من 2700 جنيه

الأحد، 05 مارس 2023 03:30 م

القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل بشركة أدوية فى الإسكندرية

الأحد، 05 مارس 2023 03:29 م

فرص عمل للشباب برواتب تزيد على 4000 جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة