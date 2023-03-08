مباحثات مصرية أردنية حول الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

قال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل صباح اليوم الاربعاء، أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء يأتى فى إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن، والحرص المشترك على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق، حيث ناقش الوزيران مجمل ملفات العلاقات الثنائية وسبل استمرار تعزيزها، والتطلع لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال النصف الثانى من العام الجاري. كما تناول الوزيران سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثى فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا عددًا من مُستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته ال ١٥٩، ومنها الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع فى سوريا وليبيا، فضلًا عن سبل دفع العمل الجماعى حيال القضايا العربية، لاسيما فى ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.