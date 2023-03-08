اليوم السابع
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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ..

مايا مرسى لسيدات وفتيات مصر: عشت لمصر دوما قوية لوطن قوى لا ينهزم

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:21 م
مايا مرسى لسيدات وفتيات مصر: عشت لمصر دوما قوية لوطن قوى لا ينهزم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، رسالة لنساء وفتيات مصر  بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .

 

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالتها لنساء وفتيات مصر : كوني دوما قوية، لا تنكسري،  لا تنهزمي، فالحياة قوة ، والاختيار قوة ، والقرار قوة ، والحلم قوة ، والتعليم والعلم قوة ، والعمل قوة

 

وتابعت الدكتورة مايا مرسى فى رسالتها ، شكرا لسيدات مصر القوية الجدعة الأصيلة استمرارنا في الحياة قوة وأحلامنا لن تنتهى.. عشتى لمصر دوما قوية لوطن قوي لا ينهزم.. كل سنة وأنتى طيبة.

 

وتحتفل المرأة المصرية في شهر مارس من كل سنة بيوم المرأة المصري والعالمي، بسبب الإنجاز الملموس الذي قدمته المرأة في المجتمع بعد المجهود الكبير الذي وفرته الدولة المصرية لها، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاحات لم تحققها من قبل في التمكين الاجتماعي.

 

المرأة المصرية أصبحت تمثل أولوية لدى الدولة، لذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعادت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

اليوم العالمى للمراه

يوم المراه العالمى



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