ماراثون مشى احتفالا بـ"اليوم العالمى للمرأة" بمشاركة 500 فتاة فى القليوبية اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

يشارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بمارثون المشى احتفالا بـ"يوم المرأة العالمي"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث من المقرر أن ينطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة، حتى حديقة صقلية بمدينة بنها، بمشاركة 500 فتاة من أعضاء مراكز الشباب.



وفى هذا السياق أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه من المقرر أن الماراثون سينطلق من أمام ديوان عام القليوبية حتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها، بمشاركة أكثر من 500 امرأة وفتاة مصرية من بنات مراكز الشباب والهيئات الشبابية وعضوات مراكز الشباب وأعضاء المشروع القومى "ألف بنت وألف حلم" على مستوى محافظة القليوبية والمراكز الرياضية للفتاة والمرأة على مستوى المحافظة.

وأكد، أن الماراثون يُعد إحدى صور نشر الثقافة الرياضية للجميع، وتقديرًا لدور المرأة فى المجتمع والمشاركة فى تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية، ومكانتها فى كافة المجالات والاحتفال بها عالميًا من خلال اليوم العالمى للمرأة، للتوعية بأهمية رياضة المشى فى تحسين الصحة العامة للمواطنين.



