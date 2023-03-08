

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "اليوم، يمكنني أن أعلن أننا نوسع تدريبنا الهندسي كجزء من عملية الوحدة حتى الخريف على الأقل".. وأضاف "نستثمر أيضًا 3 ملايين دولار كندي لإزالة الألغام في أوكرانيا والعمل مع الاتحاد الأوروبي لتوصيل معدات الطاقة إلى أوكرانيا لشبكة الطاقة."



كان ترودو قد أعلن أيضا عن التبرع بسبعة محولات كهربائية لإصلاح الشبكة الكهربائية المتصدعة في أوكرانيا.



يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي تزور فيه رئيسة المفوضية الأوروبية كندا مع التركيز على الطاقة النظيفة والتجارة ودعم أوكرانيا.



وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع ترودو في كينجستون بمقاطعة أونتاريو الرئيسية إن كندا وأوروبا تقفان جنبًا إلى جنب في دعم أوكرانيا.



وتواجد الثنائي في كينجستون صباح الثلاثاء لقاء أفراد القوات المسلحة الكندية الذين تم نشرهم في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.



وتلقي المسؤولة الأوروبية في وقت لاحق اليوم كلمة أمام مجلس العموم حول علاقات كندا مع أوروبا وتحتفل باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي صباح الأربعاء مع الحاكمة الجنرال ماري سيمون.