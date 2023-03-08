كلية التربية النوعية تكرم رئيس جامعة المنوفية السابق بمناسبة انتهاء ولايته

المنوفية - محمود شاكر

كرمت كلية التربية النوعية باشمون، الدكتورعادل مبارك رئيس الجامعة السابق، بمناسبة انتهاء فترة ولايته، وجاء الاحتفال، برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

وبحضور الدكتور خليل الحلفاوي نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق للدراسات العليا والدكتورة حنان يشار عميد الكلية السابق وعضو البرلمان المصري والدكتور عصام ياسين عضو البرلمان المصري والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وخلال كلمته أبدى مبارك سعادته بهذا الاحتفال، موجهاً التهنئة للدكتور أحمد القاصد لرئاسته الجامعة متمنيا له خالص النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به الكلية في كافة المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، جاء نتاج العمل الدؤوب كفريق عمل واحد، أنه سعد بالعمل مع هذا الفريق طوال سنوات عديدة، تكللت بالنجاح الذي يشهد له الجميع.

وفي سياق متصل هنأ زيدان في هذه المناسبة السعيدة بالأصالة عن أسرة الكلية الدكتور عادل مبارك، مرحبا بعودة مبارك، أستاذا بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، متمنيا له خالص النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة، وفي الختام قام العميد بتكريم الدكتور عادل مبارك وحرص الحضور على تقديم بعض الهدايا والتقاط الصور التذكارية.