قصور الثقافة تحتفل بتخريج دفعة كفر الشيخ بمشروع «ابدأ حلمك» غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل تخرج دفعة محافظة كفر الشيخ، رابع محافظات المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك"، وذلك في السادسة مساء غد الخميس، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، برعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة.

وتقدم دفعة كفر الشيخ عرض "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص قام بكتابته المتدربون أنفسهم ويدور العمل حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

العرض رؤية شادي الدالي، سينوغرافيا د. عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، تدريب تمثيل الدكتور علاء قوقه، شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا، والدكتور عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى، وصلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو، تدريب دراما رنا عبد القوي، يشارك فيه 46 شابا وفتاة، تم تدريبهم خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022.

ويقام الحفل بإشراف الدكتور هاني كمال، المدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة.