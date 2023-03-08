قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف.. بالأسماء

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 78 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض، وعدد من القضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، بمحافظات الجمهورية.