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قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف.. بالأسماء

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:44 ص
قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف.. بالأسماء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 78 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض، وعدد من القضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، بمحافظات الجمهورية.
 

 


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