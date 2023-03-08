الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف.. بالأسماء الأربعاء، 08 مارس 2023 09:44 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 78 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض، وعدد من القضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، بمحافظات الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي تعيينات القضاة ترقيات القضاة محاكم الاستئناف محكمة النقض الجريدة الرسمية قرار جمهوري عاجل الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء الخميس، 23 فبراير 2023 10:13 ص قرار جمهورى بالإذن لسفير بالسلك الدبلوماسى بالزواج من أردنية الخميس، 19 يناير 2023 10:38 ص قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى رفعت أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للجامعات الإثنين، 16 يناير 2023 06:15 م قرار جمهوري بتعيين نائبين للاستثمار والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السبت، 07 يناير 2023 11:19 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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