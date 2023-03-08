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قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات (بالأسماء)

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:06 م
قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات (بالأسماء) الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 79 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات، بمحافظات الجمهورية.
 

 


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