الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات (بالأسماء) الأربعاء، 08 مارس 2023 01:06 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 79 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات، بمحافظات الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي القضاة الحركة القضائية المحاكم الابتدائية النيابة العامة عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر الاشتراطات والمعايير البيئية المصرية الخاصة بتقييم الفنادق الإثنين، 06 مارس 2023 02:05 م الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر الإثنين، 06 مارس 2023 11:23 ص الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الخميس، 02 مارس 2023 03:09 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة