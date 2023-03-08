قرار جمهورى بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات (بالأسماء)

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 79 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابات، بمحافظات الجمهورية.