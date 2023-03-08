فريق الموسيقى الوترية من كفر الشيخ يبدأ منافسات «كنوز مصرية»

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك المبدعون الصغار من مركز التنمية الشبابية بدسوق، منافسات "كنوز مصرية" فى نسختها التاسعة على مسرح وزارة الشباب فى مجال الموسيقى الوترية، المسابقة تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء إدارة البرامج والأنشطة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية والرعاية الكاملة لطلائع كفر الشيخ المشاركين بالمسابقة، موضحاً مشاركة الفرق المسرحية من مراكز شباب الجرايدة من بيلا و كفر الشيخ و دسوق ضمن مسابقة كنوز مصرية، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة فى دعم واكتشاف المواهب الإبداعية لدى النشء والشباب وتأتى مشاركة الفرق الفنية من كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء.

فى إطار متصل، يشارك في مهرجان "كنوز مصرية 9 " 155 فرقة من الطلائع من كافة مراكز الشباب بمحافظات مصر، خلال الفترة من 1 حتى 21 مارس الجارى 2023 و تتنوع مجالات التسابق "الفن التعبيرى، الكورال، فنون المسرح الموسيقى النحاسية، الموسيقى الوترية، فن الارتجال " يحكم المسابقة نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات الفنية.