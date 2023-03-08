وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب بريجوجين - عبر قناتها على "تليجرام" نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، "أن وحدات فاجنر العسكرية الخاصة سيطرت على كامل الجزء الشرقي من باخموت "أرتيوموفسك"، موضحة أن كل ما يقع شرقي نهر باخموت يخضع بالكامل لسيطرة قوات "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وكان بريجوجين قد أعلن في وقت سابق أن أرتيوموفسك محاصرة من قبل مقاتلي المجموعة، وتقع باخموت "أرتيوموفسك" في الجزء، الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة "جورلوفكا".

يذكر أن "أرتيوموفسك" باخموت تعد مدينة استراتيجية ومركز إمداد مهم لتزويد وحدات القوات الأوكرانية في دونباس بالأفراد والعتاد العسكري.