اليوم السابع
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غرفة الطباعة والتغليف تفتتح فرعا فى الإسكندرية لخدمة 500 مصنع

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:09 ص
غرفة الطباعة والتغليف تفتتح فرعا فى الإسكندرية لخدمة 500 مصنع المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف والورق
كتب إسلام سعيد

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أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف والورق في اتحاد الصناعات، افتتاح مقر الغرفة في محافظة الإسكندرية ليكون موقع الفرع فى ميدان محطة مصر لقطارات الاسكندرية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة للشركات الأعضاء، وتوجيه الدعم الفني للمصانع المختلفة بالغرفة.
 
وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف والورق، إن المقر الجديد للغرفة في الإسكندرية يخدم قرابة 500 مصنع مختلف في وجه بحري وخاصة المناطق الصناعية في برج العرب والإسكندرية والبحيرة وغيرها، مشيرا إلي أن استراتيجية الغرفة تستهدف في المقام الأول تسهيل عمل المصانع وتوفير كافة الخدمات المختلفة دون عناء انتقال مندوبي هذه المصانع للقاهرة للحصول على الخدمة.
 
وأوضح نديم إلياس، أن غرفة صناعة الطباعة والتغليف وضعت على عاتقها مسؤولية العمل على توفير الخدمات المختلفة للشركات والمصانع الأعضاء بأحدث الطرق وتنمية مهارات الصناع عبر التوافق على عقد تدريبات مختلفة لهم بالتعاون مع الوكالات المختلفة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون GIZ.
 
وأعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في وقت سابق، تفعيل عدد من الخدمات الجديدة لأعضائها خلال عام 2023، منها الخدمات الاجتماعية،  في إطار حرصها على توفير عدد كبير من الخدمات للأعضاء من الشركات في الفئات المختلفة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
 

غرفة الطباعة

صناعة الطباعة

الطباعة والتغليف

غرفة الطباعة والتغليف

اتحاد الصناعات



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