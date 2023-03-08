عناصر غذائية معززة للطاقة تساعد على النشاط طوال اليوم

تحتوى بعض الأطعمة على عناصر غذائية مهمة تساعد فى الشعور باليقظة وتساعد فى منح الطاقة التى يحتاجها الجسم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على قائمة بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة، بحسب موقع "Health".
العناصر الغذائية المعززة للطاقة
1. الكربوهيدرات
الكربوهيدرات طاقة رئيسية تمنح المغذيات، ويحتاج التنفس وضخ الدم إلى استخدام الجلوكوز، وتحتوى الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات على الكربوهيدرات.
2. الدهون
قد تحاول التخلص من دهون الجسم من خلال اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة، الحقيقة هى أنه بدون وجود دهون كافية فى نظامك الغذائى، ستتذبذب مستويات الطاقة سوف تشعر بالجوع بسرعة أكبر، وقد تجد صعوبة فى التركيز، وسيؤدى تضمين المزيد من الدهون الصحية وإضافة القليل من الدهون إلى وجباتك إلى الحفاظ على نشاطك.
يمكنك إضافة المكسرات والبذور الزيتية إلى العصائر أو زيت الزيتون إلى سلطاتك.
3. الألياف
تساعد الألياف على إبقائنا نشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، يمكنك زيادة تناول الألياف عن طريق تناول الفاصوليا السوداء والعدس والحمص واللوز بعيدًا عن الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.
4. فيتامينات ب
تساعد جميع فيتامينات ب عملية التمثيل الغذائى فى الجسم عن طريق تحويل الطعام الذى تتناوله إلى جلوكوز، ويعتبر الدجاج والبيض ومنتجات الألبان من أفضل مصادر فيتامينات ب، لكن النباتيين يمكنهم أيضًا العثور عليها فى العدس وحليب الصويا والمكسرات والبقوليات.
5. الحديديتكون الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود فى خلايا الدم الحمراء، من الحديد، وهو ضرورى لأنه يساعد فى نقل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم، وهذا بدوره سوف يمنحك الطاقة، تشمل مصادر الحديد الجيدة المكسرات والخضراوات الورقية والدجاج والمكسرات والبذور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة