طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على أنحاء المحافظة والصغرى تسجل 13 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدف على معظم الأنحاء، معتدلا نهارا ودرجات، الحرارة العظمى تسجل 22 درجة والصغرى 13 درجة.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 27



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28





طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس محافظة الإسكندرية اليوم



طقس محافظة الإسكندرية



