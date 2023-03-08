طرق طبيعية لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تثير القلق للغاية ويمكن أن تقلل من جودة حياة الشخص إلى حد كبير، يرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لتقليل خطر الإصابة بمرض السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

على عكس مرض السكري من النوع الأول، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتج عنه، يُقال إن مرض السكري من النوع 2 هو أحد أمراض نمط الحياة، والتي يمكن الوقاية منها كل ما عليك فعله هو اتباع هذه العادات الصحية لنمط الحياة.

قلل من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة

يمكن أن يسبب السكر والكربوهيدرات المكررة ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت.

إذا كنت ترغب في تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة المزمنة، فقلل من تناول الكربوهيدرات البسيط غير الصحي وتجنب الأطعمة السكرية، من خلال الكربوهيدرات غير الصحية مثل: الخبز الأبيض والبطاطا والمعكرونة والمزيد.

أدخل الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف يعمل على تحقيق العجائب لصحة أمعائك.

ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في إنقاص الوزن ويمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. يمكن أن تكون الألياف من نوعين: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان.

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء ، بينما لا تمتص الألياف غير القابلة للذوبان.

تساعد الألياف القابلة للذوبان في التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول ، مما يساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري أو التحكم فيها.

يمكن العثور عليها في الأطعمة مثل التفاح والموز والشوفان والبازلاء والفاصوليا السوداء والفاصوليا والأفوكادو، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

كن نشطا بدنيا

انغمس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إنها طريقة رائعة للوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري. لا يحتاج الشخص إلى أداء تمارين عالية الكثافة أو زيارة صالة الألعاب الرياضية.

بدلاً من ذلك ، يمكن للمشي البسيط أو الركض أو الركض على جهاز المشي تجنب اتباع أسلوب حياة خامل واستمر في التنقل حتى لو كان ذلك يعني إكمال الأعمال المنزلية.

اختر الماء بدلاً من المشروبات الغازية والسكرية

لا يوجد مشروب يضاهي الفوائد التي توفرها المياه، عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري أو الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، فإن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد بشكل كبير.

قلل من المشروبات الغازية والسكرية والتزم بالمياه ، لأنها تبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت وتساعد في إدارة الوزن.

التحكم في كميات الطعام

تعتبر إدارة الوزن مهمة للغاية إذا كنت تبحث عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة بما في ذلك مرض السكري.

واحدة من أفضل الطرق للتحكم في الوزن هي ممارسة التحكم في حصص الطعام.

والتحكم في الكمية ينظم كمية الطعام التي تضعها في طبقك، يجب أن يكون كافيًا لإشباع رغباتك وعدم إفراطك في تناول الطعام.