اليوم السابع
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ضبط 2534 قضية تموينية بإجمالى 239 طنًا خلال شهر فى الجيزة

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:39 م
ضبط 2534 قضية تموينية بإجمالى 239 طنًا خلال شهر فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2534 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 239 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 26 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 110 طنًا و24 الف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 1211 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 23 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 3 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 29 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة  تم تجميعها والإستيلاء عليها و50 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1285 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 7 قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 76 طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنه وتمور.


مخالفات تموينية

تموين الجيزة

احتكار السلع

الغش التجاري

محافظ الجيزة

الجيزة



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