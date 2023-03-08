اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 م
أكرم القصاص
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صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان إثر حادث القطار.. الزعيم الشيشانى يحتفل بزفاف نجله.. إطلاق النار ممنوع والدعوات محدودة.. الملكة رانيا تحتفل بحنة ابنتها

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 م
صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان إثر حادث القطار.. الزعيم الشيشانى يحتفل بزفاف نجله.. إطلاق النار ممنوع والدعوات محدودة.. الملكة رانيا تحتفل بحنة ابنتها
وكالات

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الزعيم الشيشانى يحتفل بزفاف نجله.. إطلاق النار ممنوع والدعوات محدودة

 
احتفل نجل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، بزفافه من تاميلا محمدوفا، بعد مباركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وأقيم احتفال فخم في العاصمة الشيشانية، غروزني، وانطلق موكب الزفاف المكون من سيارات فارهة، ترافقها سيارات أمنية، على طول شارع فارغ ولكي يمر موكب الزفاف في المدينة دون عوائق، تم إخلاء الشوارع من المارة، وسط احتياطات مشددة.
 
 
 

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان إثر حادث القطار

 
شهدت العاصمة اليونانية أثينا صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار، والذى وقع قبل أيام إثر تصادم قطارين، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا
 
أكدت الشرطة اليونانية، أن نحو 7500 شخص احتشدوا أمام البرلمان في العاصمة /أثينا/ لللتعبير عن غضبهم بعد كارثة القطار التي راح ضحيتها 57 شخصا الثلاثاء الماضي (28 فبراير الماضي).
 
وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، أن هذه التظاهرة تأتي إستجابة لنداء الطلاب وعمال السكك الحديدية وموظفي القطاع العام بعد بدء إضراب في القطارات والمترو بجميع أنحاء البلاد.
 
وكان قطار ركاب سار لكيلومترات عدة على المسار نفسه لقطار شحن جاء في الاتجاه نفسه قبل وقوع الكارثة حيث ذكرت تقارير أن مسئول المحطة في "لاريسا" بوسط اليونان لم يغير مسار أحد القطارين.
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى اليونان
إشعال النيران
إشعال النيران
قذائف لهب
قذائف لهب

حنّينا العروس وبالحب غمرناها ..الملكة رانيا تحتفل بحنة ابنتها

كشف الحساب الرسمي للملكة رانيا العبدالله عن مجموعة من الصور العائلية من حفل حنّاء الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وذلك مع اقتراب موعد زواجها، وعلقت الملكة رانيا علي الصور بـ : "حنّينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حنّاء إيمان. الكثير من الحب في غرفة واحدة مع الأهل والأصدقاء في حفل حنّة إيمان".
 
الملكة رانيا في حنة ابنتها
الملكة رانيا في حنة ابنتها
الملكة وسط ابنتها والحضور
الملكة وسط ابنتها والحضور
المكلة رانيا ترقص
المكلة رانيا ترقص

 


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