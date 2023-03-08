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شكرى يدعو وزراء الخارجية للوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 02:10 م
شكرى يدعو وزراء الخارجية للوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا وزير الخارجية سامح شكرى
بيشوى رمزى

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دعا وزير الخارجية سامح شكري وزراء الخارجية العرب، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين راحوا ضحية زلزال سوريا وتركيا.
 
كان قد أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه لسوريا وتركيا، بعد أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في الشهر الماضي، مشيدا بالدعم الذي تقدمت به الدول العربية للدولتين خلال الأزمة تعكس الروابط بين الشعوب.
 
وأضاف شكرى، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن العلاقة بين دول الإقليم ينبغي أن تتسم بالاحترام المتبادل، مع عدم الاحتفاظ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 
ودعا إلى العمل على زيادة الاستقرار في ليبيا، عبر منع التدخل في شؤونها الداخلية وطرد القوات الأجنبية من أراضيها، داعيا الدول العربية إلى دعم ليبيا نحو تحقيق الاستقرار.
 

 


الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

سامح شكرى

اجتماع وزراء الخارجية العرب



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