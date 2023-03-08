شكرى يدعو وزراء الخارجية للوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

بيشوى رمزى

دعا وزير الخارجية سامح شكري وزراء الخارجية العرب، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين راحوا ضحية زلزال سوريا وتركيا.

كان قد أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه لسوريا وتركيا، بعد أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في الشهر الماضي، مشيدا بالدعم الذي تقدمت به الدول العربية للدولتين خلال الأزمة تعكس الروابط بين الشعوب.

وأضاف شكرى، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن العلاقة بين دول الإقليم ينبغي أن تتسم بالاحترام المتبادل، مع عدم الاحتفاظ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.