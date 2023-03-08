شعبة المستوردين: لا توجد بيانات عن استيراد ما يسمى بـ"البيض البودرة"

كتب إسلام سعيد

نفى عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود البيض البودرة في الأسواق خلال الفترة الحالية، ولا توجد بيانات أو معلومات متاحة عن استيراد هذا المنتجع مؤخراً خاصة في ظل الضوابط الموجودة على الاستيراد حالياً.

يشار الي أنه انتشرت خلال الساعات الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يسمي البيض البوردة، وهو بيض طبيعي يتم تجفيفه بدرجات حرارة مخصصة، باستخدام آليات معينة ويتم تصنيع بودرة البيض المجفف بنفس الطريقة المتبعة في تصنيع اللبن البودر، فيخضع لعملية بسترة قبل تحويله إلى بودرة.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن ، أن سوق البيض في مصر متعارف عليه والحديث عن منتج بديل للبيض كلام غير واقعي خاصة أن البيض ذات استخدامات مختلفة وتحديداً في استخدامه على المائدة المصرية سواء لإفطار الاطفال أو غيره من الاستخدامات فلا يمكن استبدال هذه الاستخدامات بما يسمي بيض البودرة.

يشار الي أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة هبط دون مائة جنيه لتسجل الكرتونة 95 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 98 جنيها والبيض البلدي 106 جنيها تسليم أرض المزرعة في حين يتم إضافة 10 إلي 15 جنيها تسليم المستهلكين.