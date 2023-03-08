اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 08:26 م
أكرم القصاص
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شركة أمريكية تتخلى عن زوجين فى شهر العسل خلال رحلة غوص.. ويسبحان حتى الشاطئ

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:47 م
شركة أمريكية تتخلى عن زوجين فى شهر العسل خلال رحلة غوص.. ويسبحان حتى الشاطئ رحلة غوص
وكالات

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قرر زوجان أمريكيان، أن يرفعا دعوى قضائية ضد شركة سياحية في ولاية كاليفورنيا، بعدما تحولت رحلتهما من أجل شهر العسل إلى كابوس كاد ينتهي بمأساة.
 
وبحسب "سكاى نيوز"، يقول الزوجان، إن شركة "سيل موي"، تخلت عنهما وسط المحيط في ولاية هاواي، بينما كانا في رحلة غوص، فاضطرا لأن يسبحا حتى ضفاف الشاطئ.
 
وتقول الدعوى المقدمة في 23 من فبراير الماضي إن الزوجين إليزابيث ويبستر وأليكسندر بوركل، حجزا الرحلة في 23 سبتمبر 2021.
 
ويطالب الزوجان بتعويض عن الأضرار قدره 5 ملايين دولار، فيما يقول المحامي الذي وكلاه، إنهما يعانيان نفسيا حتى اليوم بسبب ما وقع، ويخضعان للعلاج من القلق.
 
وصرح الزوج بأن الأمر كان مرعبا للغاية، لأن الوضع كان مفتوحا على كل الاحتمالات، بما في ذلك الموت وسط المحيط، في ظل رحلة يفترض أنها لشهر العسل والاستجمام.
 
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة السياحة، فإن الجولة تتوقف في عدة نقاط في المحيط، من أجل رؤية الدلافين وممارسة الغوص.

 


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