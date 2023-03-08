شجاعتهن تدهش المحنكين.. بوتين يخص مجندات روسيا برسالة خاصة فى يوم المرأة العالمى

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم المرأة العالمي ، إن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر الجنود خبرة.

وهنأ بوتين، المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكدا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا، فإنه دائما ما يكون مليئا بالدفء الخاص والمعنى.



مقاتلة روسية

وحسب موقع روسيا اليوم، قال إن " الاحترام السامي للمرأة، وللأمومة له قيمة مطلقة بالنسبة لنا، تنتقل من جيل إلى جيل" وتمنى لجميع النساء المحبة والتفاهم مع من هو عزيز عليهن.

وأشار بوتين: "أود أن أهنئ الجنديات اللائي اخترن أعلى مهمة لأنفسهن الدفاع عن الوطن الأم، النساء والفتيات من الوحدات القتالية والأطباء العسكريون والمسعفون والممرضات من مراكز الإسعافات الأولية التابعة للفوج والشركات الطبية والمستشفيات وأولئك من هن في الطليعة ينقذن الجرحى ويخاطرن بحياتهن".

وأكد بوتين أن:" شجاعتهن وتصميمهن على العمل تدهش حتى أكثر المقاتلين حنكة".

وأوضح أن المسؤولية الثابتة للمرأة، والقدرة على مراعاة جميع التفاصيل، وجميع جوانب العمل الذي تشاركن فيه، تثير احتراما كبيرا.



مجندة روسية

وشدد بوتين، أنه "في اللحظات الصعبة، وفي أوقات المحنة، تتحول دائما اللامبالاة واستجابة قلب المرأة إلى قوة تشير إلى المسار الصحيح، والعادل، الضروري للعمل، وهذا ما يحدث الآن".