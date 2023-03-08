اليوم السابع
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سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات ..صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:22 م
سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات ..صور جانب من العقار
الاسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالاسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من داخل العقار رقم  8 حارة العيونى متفرع من الفراهدة العمومى التابع لحى الجمرك دون إصابات، وكلفت المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة وفاء علي زايد سكرتير عام الحي والمهندس بعمل اللازم وإزالة الخطورة.
 
وكان حى الجمرك قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم، حيث وقع انهيار داخلى فى العقار 3 حارة السنانين متفرع من الشمرلى بحى الجمرك، والعقار خالى من السكان.
 
وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 182 لسنة 92 وجارى عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم لحالة العقار، وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حى الجمرك، وتم إزالة الأجزاء الخطرة.
 
جانب من العقار (2)
جانب من العقار

جانب من العقار (3)
جانب من العقار

جانب من العقار (1)
جانب من العقار
جانب من العقار (4)
جانب من العقار
 
 
 

الاسكندرية

حى الجمرك

سقوط عقار

احياء الاسكندرية



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