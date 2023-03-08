اليوم السابع
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سامح شكرى يجدد دعمه لسوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر

الأربعاء، 08 مارس 2023 02:01 م
سامح شكرى يجدد دعمه لسوريا وتركيا بعد أزمة الزلزال المدمر وزير الخارجية سامح شكرى
بيشوى رمزى

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أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن دعمه لسوريا وتركيا، بعد أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في الشهر الماضي، مشيدا بالدعم الذي تقدمت به الدول العربية للدولتين خلال الأزمة تعكس الروابط بين الشعوب.
 
وأضاف شكرى، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن العلاقة بين دول الاقليم ينبغي ان تتسم بالاحترام المتبادل مع عدم الاحتفاظ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 
ودعا إلى العمل على زيادة الاستقرار في ليبيا، عبر منع التدخل في شؤونها الداخلية وطرد القوات الأجنبية من أراضيها، داعيا الدول العربية إلى دعم ليبيا نحو تحقيق الاستقرار.

الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

سامح شكرى

اجتماع وزراء الخارجية العرب



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